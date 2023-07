Ue: Bce, l'inflazione rimarrà troppo elevata per troppo tempo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte dei rimborsi degli importi ricevuti dalle banche nelle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, il Consiglio direttivo della Bce riesaminerà regolarmente come questi programmi e le restituzioni in atto contribuiscono all’orientamento della politica monetaria. Il vertice dell'Eurotower si dice poi “pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti nell’ambito del proprio mandato per assicurare che l’inflazione ritorni all’obiettivo del 2 per cento nel medio periodo e per preservare l’ordinato funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria”. Il Consiglio direttivo della Bce comunica, infine, che lo Strumento di protezione della trasmissione della politica monetaria (Tpi) può essere utilizzato “per contrastare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato” in grado di porre “seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutti gli Stati membri dell'Eurozona”, consentendo così al vertice dell'Eurotower di assolvere con più efficacia al proprio mandato della stabilità dei prezzi. (Geb)