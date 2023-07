Roma: Colarossi (M5s Lazio), raddoppio ferrovia Roma-Pescara è strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va portato avanti il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara, "un importante progetto richiesto dai territori e inserito tra quelli da realizzarsi con i fondi del Pnrr. A tale proposito ho presentato, in Consiglio regionale, una mozione con la quale si chiede alla Giunta regionale di attivarsi presso tutte le sedi istituzionali e a porre in essere tutti gli atti necessari affinché vengano mantenuti gli impegni volti al raddoppio di una tratta strategica per una gran parte di territorio laziale". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 stelle del Lazio, Marco Colarossi. "Già a marzo del 2020 è stato sottoscritto un protocollo tra Reti ferroviaria Italiana, Regione Lazio e Regione Abruzzo per individuare gli interventi di tipo infrastrutturale necessari per il miglioramento del collegamento ferroviario tra Roma e Pescara - aggiunge Colarossi -. Recentemente si sta parlando dello stralcio di quest'opera, già finanziata e progettata, mi auguro che ciò non avvenga perché una tale infrastruttura porterebbe importanti benefici economici e sociali agli abitanti del Lazio", conclude il consigliere M5S.(Com)