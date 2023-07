Decreto Alluvioni: Boccia (Pd), ieri Musumeci in Aula oggi no, poco rispetto per elimiliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Senato stiamo discutendo del decreto Alluvione, un provvedimento importante, che riguarda le misure che il governo prende per affrontare l'emergenza post alluvione in Emilia Romagna. Misure che riguardano la vita concreta delle persone, delle famiglie, delle imprese che, da un giorno all'altro si sono visti portare via la casa, oppure hanno dovuto interrompere una attività. Per noi le scelte e le risorse del governo sono insufficienti: è evidente dopo questo decreto che è stata tradita la promessa della presidente Meloni per i ristori al 100 per cento, garanzia sempre chiesta dal Pd e attuata per terremoti e alluvioni precedenti. Ma si tratta di un decreto certo importante. Per questo fa male vedere che oggi in aula non era presente nemmeno il ministro della Protezione civile Musumeci a rappresentare il governo. E fa più male perché invece Musumeci (e molti altri ministri) era presente ieri quando abbiamo votato la mozione di sfiducia alla ministra Santanchè. Questo governo dimostra davvero poco rispetto per l'Emilia Romagna". Lo afferma il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. (Rin)