Speciale difesa: Niger, Guterres, attori coinvolti in azione di forza proteggano ordine costituzionale

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha invitato tutti gli attori coinvolti nel tentativo di colpo di Stato in Niger a "esercitare moderazione e garantire la protezione dell'ordine costituzionale". Lo ha dichiarato il suo portavoce, Stéphane Dujarric, in conferenza stampa a New York. Un gruppo di militari della Guardia presidenziale ha avviato un tentativo di colpo di Stato ai danni del presidente in carica, Mohamed Bazoum, generando una situazione ancora confusa, seppur circoscritta alla capitale Niamey. Oltre a Bazoum sono trattenuti dai militari alcuni membri di governo, fra i quali il ministro della Difesa Alkassoum Indatou e quello dell’Interno, Hamadou Adamou. Nell'ultima ora diversi colpi di arma da fuoco sono stati sentiti a Niamey nei pressi della presidenza, dove un gruppo di militari detiene il presidente Mohamed Bazoum ed altri membri del governo. Lo riferiscono fonti di "Tv5 Monde", mentre gli organismi regionali e la comunità internazionale condannano l'azione di forza. Le forze di sicurezza hanno da diverse ore circondato la sede dell’emittente televisiva nazionale “Ortn”, allo scopo di prevenirne un’eventuale conquista da parte dei militari ribelli. (Res)