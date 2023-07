Speciale difesa: Ucraina, Papperger (Rheinmetall), la guerra non finirà domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina “purtroppo non finirà domani”. È quanto dichiarato da Armin Papperger, amministratore delegato del conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “N-tv”. Interrogato su quanto a lungo possa durare il conflitto nell'ex repubblica sovietica, l'Ad ha risposto: “Non so, non ho la sfera di cristallo, non lo sa nessuno e personalmente credo che purtroppo non finirà domani. Potrebbe durare molti mesi, forse anni”. (Geb)