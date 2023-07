Speciale difesa: Niger, Algeria condanna tentativo colpo di Stato ai danni del presidente Bazoum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del Niger ha confermato il tentativo di colpo di Stato in corso per mano di elementi della Guardia presidenziale, affermando al contempo che il presidente Mohamed Bazoum e la sua famiglia "stanno bene" e che l'esercito e la Guardia nazionale sono pronti a rispondere all'azione dei golpisti se questi non desisteranno dall'azione. Il presidente Bazoum sarebbe al momento trattenuto alla sede della presidenza insieme ad altri membri del governo, fra i quali i ministri della Difesa, Alkassoum Indatou, e dell'Interno, Hamadou Adamou. (Ala)