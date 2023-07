Speciale difesa: Italia-Usa, al via la visita di Meloni a Washington, Roma punta a rinsaldare l'asse atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Casa Bianca, infine, i due leader ribadiranno il partenariato a tutto campo tra i due Paesi. Durante il colloquio, si apprende dalle stesse fonti, la premier italiana e Biden ribadiranno i “profondi e duraturi” legami tra Roma e Washington, e il “forte interesse” a rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale nei settori di interesse reciproco. Tra questi, oltre a comparti strategici come la difesa e la sicurezza, l’aerospazio e le nuove tecnologie, assume particolare rilevanza la cooperazione nel campo commerciale. Stando agli ultimi dati Istat, lo scorso dicembre le esportazioni italiane verso gli Usa, che continuano a rappresentare la prima destinazione dell’export italiano fuori dall’Unione europea, sono cresciute del 22,4 per cento su base annua. Nel 2021, secondo i dati pubblicati dal dipartimento del Commercio Usa, l’interscambio totale di beni e servizi tra i due Paesi ha raggiunto la cifra di 94,6 miliardi di dollari. Le esportazioni italiane si sono concentrate soprattutto nei settori dei macchinari, nei mezzi di trasporto, nella chimica, nella farmaceutica e nel comparto agroalimentare. (Was)