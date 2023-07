Speciale difesa: Niger, golpe, centinaia di persone esprimono sostegno a Bazoum davanti al parlamento di Niamey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Circa 200 persone si sono radunate davanti all'assemblea nazionale di Niamey, in Niger, per esprimere sostegno al presidente Mohamed Bazoum, detenuto da un gruppo di militari defezionisti. Lo riferiscono fonti stampa locali, precisando che i presenti protestano contro la destabilizzazione del Niger e cantano "liberate Bazoum!". I militari hanno bloccato l'accesso alla presidenza e trattenuto il presidente Bazoum ed altri alti funzionari di governo, fra i quali il ministro della Difesa Alkassoum Indatou e quello dell'Interno, Hamadou Adamou. Non sono stati segnalati colpi di arma da fuoco né scontri e secondo fonti stampa locali la circolazione nella capitale non appare limitata dall'accaduto; le forze di sicurezza hanno tuttavia circondato la sede dell'emittente televisiva nazionale, "Ortn", per prevenire un'eventuale conquista dei luoghi da parte dei militari ribelli. (Res)