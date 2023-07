Speciale difesa: Niger, tentato golpe a Niamey, vacilla l'ultima roccaforte democratica del Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Dopo il Mali, il Burkina Faso, la Guinea e, in parte, il Ciad, un altro Paese del Sahel - il Niger - rischia di aggiungersi alla lista dei governi guidati da giunte militari. Un gruppo di militari della Guardia presidenziale ha infatti avviato un'azione di forza ai danni del presidente in carica, Mohamed Bazoum. Nelle ore in cui scriviamo la situazione appare ancora confusa, seppur circoscritta alla capitale Niamey, dove i militari defezionisti hanno trattenuto alla sede della presidenza il capo dello Stato insieme ad altri alti funzionari di governo, fra i quali il ministro della Difesa Alkassoum Indatou e quello dell'Interno, Hamadou Adamou. Non sono stati per ora segnalati colpi di arma da fuoco né scontri armati, tuttavia, stando a quanto riferito da fonti di stampa locali, le forze di sicurezza hanno circondato la sede dell'emittente televisiva nazionale "Ortn", allo scopo di prevenirne un'eventuale conquista da parte dei militari ribelli. (Res)