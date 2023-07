Lombardia: navigazione fluviale, regione affida ad AIPo esecuzione di opere per 58 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie a questi stanziamenti verrà fatto un passo significativo verso lo sviluppo e la valorizzazione del fiume Po, non solo dal punto di vista della mobilità, ma anche per la tutela del nostro incredibile patrimonio ambientale – ha dichiarato il presidente di AIPo e assessore regionale della Lombardia al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi - Questi interventi aumenteranno anche la sicurezza delle zone circostanti e permetteranno a moltissime aziende di diventare ancora più competitive, permettendo un incremento dei volumi di merci trasportate via fiume in tutto il Nord Italia. Un grande passo in avanti per tutti i territori coinvolti”. “Si tratta di risorse importanti – ha commentato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Lombardia, Franco Lucente – che permetteranno di realizzare interventi per migliorare la navigabilità del Po, rendendolo sempre più il centro nevralgico del trasporto commerciale su acqua del Nord Italia. Le ricadute saranno notevoli anche per quanto concerne la mobilità. Con una navigabilità sempre più sicura, green e la valorizzazione paesaggistica e ambientale di luoghi di indiscutibile bellezza”. “Grazie alla collaborazione tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia e AIPo, infatti – ha aggiunto – il ‘Grande Fiume’ diverrà realmente un corridoio nevralgico verso il Mediterraneo. Valorizziamo così l’intermodalità sinergica tra ferro, gomma e acqua. Lo facciamo in modo da rendere la Lombardia e il settentrione sempre più competitivi a livello internazionale in ambito economico e commerciale”. (Com)