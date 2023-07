Balcani: Tajani, business forum annuali saranno un'opportunità per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I business forum che vogliamo organizzare con i paesi dei Balcani a livello annuale saranno un’opportunità per le nostre imprese. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani al termine della riunione con gli omologhi di Albania, Bulgaria, Macedonia del Nord che si è svolta a Brindisi. “Se per compiere il percorso in cui oggi servono 25 ore, ne basteranno solo dieci, i nostri prodotti costeranno di meno, servono buone infrastrutture per avere prodotti competitivi”, ha detto Tajani. (Res)