Ucraina: Tajani, auspico che da membro Ue Kiev possa usare Corridoio 8 per suo mercato interno

- L’auspicio è che l’Ucraina, quando sarà parte anche dell’Ue, possa utilizzare il Corridoio 8 per il suo mercato interno. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani al termine della riunione con gli omologhi di Albania, Bulgaria, Macedonia del Nord che si è svolta a Brindisi. “Per l’Italia avere l’Ucraina parte dell’Ue è un vantaggio per tutti noi. Essere parte del mercato interno aiuta l’economia e vogliamo che il mare sia strumento di crescita, in particolare quello Adriatico dove ci si può guardare da una parte all’altra”, ha detto Tajani. (Res)