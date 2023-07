Diritti: Commissione Ue, competenza maternità surrogata è degli Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le questioni relative al diritto di famiglia, comprese quelle legate alla maternità surrogata, "sono di competenza esclusiva degli Stati membri, quindi solo questi ultimi possono regolamentare la materia e l'Ue non ha alcuna competenza in merito". Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Sonya Gospodinova nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles, rispondendo a una domanda sul disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati italiana sulla maternità surrogata. Tuttavia, ha aggiunto la portavoce Ue, "stiamo usando la nostra competenza per proteggere i bambini, soprattutto quando si tratta di protezione transfrontaliera e di riconoscimento della genitorialità. A questo scopo, l'anno scorso abbiamo proposto un atto legislativo, un regolamento sulla tutela della genitorialità, che dovrebbe servire a proteggere i diritti e l'interesse dei bambini in situazioni transfrontaliere". Nello specifico, ha spiegato Gospodinova, "il regolamento stabilisce che la genitorialità, ovunque sia stata stabilita in uno Stato membro, dovrà essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri". "Il riconoscimento sarà garantito a prescindere dal tipo di famiglia del bambino, indipendentemente dal sesso dei genitori e dal modo in cui il bambino è stato concepito o è nato. La proposta è attualmente all'esame del Consiglio e anche del Parlamento europeo", ha concluso la portavoce della Commissione europea. (Beb)