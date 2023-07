Calcio: Spagna, smantellato nuovo giro di partite truccate nell'Huracan di Melilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia nazionale spagnola ha smantellato, in collaborazione con La Liga ed Europol, un'organizzazione criminale dedita al truccare i risultati delle partite di calcio che ha portato all'arresto di 17 persone a Melilla e Granada. Tra gli arrestati figurano dirigenti e giocatori di una squadra, l'Huracán de Melilla, che milita nella terza divisione spagnola. Secondo quanto riferito dal quotidiano "20 Minutos", gli arrestati sono accusati di aver commesso i reati di appartenenza a un'organizzazione criminale, corruzione tra privati nel campo dello sport, frode, riciclaggio di denaro e falsificazione di documenti. L'indagine è iniziata lo scorso febbraio quando è stata segnalata alla polizia l'esistenza di diverse segnalazioni ricevute da vari bookmaker online, che riferivano di sospetti su scommesse multiple piazzate da Melilla su specifici risultati di partite di calcio giocate da una squadra della città autonoma, l'Huracan de Melilla. Una volta ricevute e analizzate le informazioni, gli agenti hanno identificato una complessa rete criminale in cui lo stesso presidente della squadra, che coinvolgeva giocatori di sua fiducia, avrebbe gestito i brogli. I giocatori utilizzavano terze persone del loro entourage per piazzare le scommesse ed evitare così di essere collegati sia alle scommesse che alle partite giocate. (Spm)