Imprese: Iren, nel primo semestre ricavi consolidati a 3,2 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Iren chiude il primo semestre con ricavi consolidati pari a 3.214,4 milioni di euro in diminuzione del -13,4 per cento rispetto ai 3.711,6 milioni di euro del primo semestre 2022. I principali fattori di contrazione del fatturato, spiega una nota, sono riferibili ai ricavi energetici, influenzati per circa -563 milioni di euro dalle minori quantità vendute, in parte correlate ad un andamento climatico più mite, e per circa -118 milioni di euro dalla riduzione dei prezzi delle commodities. Contribuiscono invece positivamente alla variazione del fatturato le attività di efficientamento energetico quali le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni degli edifici, favorite dalle agevolazioni fiscali (+77 milioni circa). Infine, le variazioni di perimetro incidono sui ricavi per circa 127 milioni di euro e sono essenzialmente riferibili al consolidamento di Alegas (da aprile 2022), Valle Dora Energia (da giugno 2022) Sei Toscana (da luglio 2022) e AcquaEnna (da giugno 2023). (segue) (Rin)