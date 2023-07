Imprese: Iren, nel primo semestre ricavi consolidati a 3,2 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Margine Operativo Lordo (Ebitda), prosegue Iren, ammonta a 606,5 milioni di euro, in aumento del +7,8 per cento rispetto ai 562,7 milioni di euro del primo semestre 2022. Influiscono positivamente sul margine di periodo il consolidamento di Sei Toscana (+13 milioni di euro), operativa nella raccolta dei rifiuti, la crescita organica correlata agli incrementi dei ricavi tariffari in conseguenza dello sviluppo degli investimenti nei servizi a rete (energetiche e idriche) e l’entrata in esercizio dell’impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti (Forsu) di Reggio Emilia. L’attività di commercializzazione sia dell’energia elettrica che del gas ha beneficiato di un importante recupero della marginalità unitaria a seguito dell’inversione di trend dello scenario energetico (+64 milioni di euro circa). Di contro, il primo semestre 2023 si caratterizza per una dinamica di forte riduzione dei volumi energetici con un impatto negativo sul margine di circa -19 milioni di euro, seppur in miglioramento rispetto al primo trimestre. In particolare, l’andamento climatico mite e una riduzione dei consumi conseguenti al “caro bollette” hanno determinato un importante riduzione delle vendite di gas e di calore per teleriscaldamento. È inoltre da segnalare un aumento della produzione termoelettrica, grazie all’entrata in esercizio di una nuova unità di produzione della centrale di Turbigo, e della produzione idroelettrica (+28,1 per cento). Incidono sul margine del periodo il mercato del dispacciamento Msd molto negativo, peraltro in forte riduzione anche a livello nazionale, i maggiori costi per effetti inflattivi che saranno recuperati nei prossimi periodi tariffari e il venir meno di sopravvenienze attive relative ai titoli di efficienza energetica dell’impianto di Torino Nord e alla sentenza del Consiglio di Stato in merito ai conguagli delle tariffe del Servizio Idrico di esercizi precedenti rilevate nel primo semestre 2022 e non più ripetibili. Complessivamente l’incremento del margine in riferimento alle singole business unit è così suddiviso: Ambiente (+4,8 per cento), Energia (-8,3 per cento), Reti (-4,7 per cento), mentre risulta in forte miglioramento la business unit Mercato (>100 per cento); quest’ultimo trend è da leggersi assieme alla flessione della marginalità della BU Energia, nella logica di gestione integrata della filiera energetica (produzione e commercializzazione di energia). (Rin)