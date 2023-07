Milano: arrestati tre uomini per furto aggravato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, i Carabinieri del nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto, per furto aggravato un 33enne, un 30enne ed un 50enne, tutti georgiani e senza fissa dimora. Alle 03:30 circa, i militari sono intervenuti in via Castellanza, dove il proprietario di un appartamento, in ferie e fuori città, aveva notato, con il sistema di videosorveglianza, alcuni soggetti intenti a rovistare all’interno del suo appartamento. I Carabinieri hanno sorpreso i tre mentre tentavano di darsi alla fuga a piedi. I primi due sono stati immediatamente bloccati mentre il 50enne ha scavalcato una recinzione che delimita il piano calpestabile, perdendo l’equilibrio e precipitando nell’intercapedine dei box sotterranei, da un’altezza di circa 6 metri. L’uomo è stato prontamente soccorso dai militari e trasportato presso l’ospedale Niguarda, ove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per una sospetta frattura del bacino. La refurtiva, tra cui monili in oro ed una consolle per videogames, è stata recuperata. Il 33enne ed il 30enne sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza, mentre il 50enne è piantonato in ospedale. (Com)