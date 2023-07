Piemonte: stagionali agricoltura, 108 mila euro ai comuni per la sistemazione temporanea in strutture abitative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte ha stanziato 108 mila euro ai comuni, tramite bando, per la sistemazione temporanea in strutture abitativa dei lavoratori stagionali in agricoltura. Il bando regionale, che apre il 27 luglio e scade il 30 settembre 2023, concede sia un contributo forfettario di 2 mila euro per l'acquisto (contributo che ammonta di 2.500 euro in caso di modulo abitativo dotato di sistema di climatizzazione) e/o di 500 euro per la locazione (comprensivi di trasporto ed installazione) di strutture prefabbricate ad uso stagionale e finanzia, con un tetto massimo di 25 mila euro, l'adeguamento igienico sanitario di strutture esistenti. "In continuità con i bandi regionali aperti negli anni precedenti e in risposta al nuovo Decreto flussi, la Regione assicura anche nel 2023 il sostegno ai Comuni che hanno necessità di ospitare i lavoratori stagionali impiegati nelle aziende agricole - ha affermato l'assessore regionale all'Agricoltura e cibo, Marco Protopapa – con l'obiettivo di agevolare l'accoglienza della manodopera sempre più necessaria per i diversi periodi di raccolta nei frutteti, nelle vigne e nelle coltivazioni orticole", ha concluso. (Rpi)