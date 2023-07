Clima: Pichetto, piano prevede 361 azioni, accelerazione su progetti fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di adattamento ai cambiamenti climatici prevede 361 azioni che spaziano su tutto quello che è necessario fare. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla trasmissione “Start”, su SkyTg24. “Bisognerà fare una scala delle priorità, per adattarci a quello che è un cambiamento anche violento, la tropicalizzazione che si sta verificando”, ha sottolineato. “In queste azioni si prende atto ad esempio che sul fronte delle acque le ultime dighe sono state fatte 40 anni fa e che noi raccogliamo solo l'11 per cento dell'acqua" ha spiegato. “Si tratta di fare piani di grandi opere, di intervenire sul sistema idrico perché noi perdiamo il 40 per cento dell'acqua dei nostri acquedotti – ha affermato -. E di creare rispetto ai fiumi delle aree di laminazione o esondazione anche con meccanismi automatici di risarcimento per chi ha terreni”. Alcuni interventi “saranno attuati nei prossimi mesi, con un’accelerazione su progetti che sono fermi e già finanziati da decenni”, ha concluso Pichetto. (Rin)