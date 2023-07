Adriatico: Tajani accoglie omologhi di Albania, Bulgaria e Nord Macedonia a Castello Federiciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, è arrivato al Castello Federiciano di Brindisi per la riunione dei ministri degli Esteri di Italia, Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord, nell’ambito di un’iniziativa volta a rafforzare il coordinamento tra i Paesi attraversati dal Corridoio paneuropeo 8. Tajani sta accogliendo con il picchetto d’onore il ministro per l’Europa e gli Affari esteri dell’Albania, Olta Xhacka, il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri della Bulgaria, Mariya Gabriel, e il ministro per gli Affari esteri della Macedonia del Nord, Bujar Osmani. (Res)