Niger: chi c'è e chi manca nella foto dei militari golpisti

- Fra i nove militari che nella notte hanno annunciato la deposizione del presidente nigerino Mohamed Bazoum e la creazione di una giunta ci sono elementi delle Forze speciali, dell'Esercito e della Guardia nazionale, un'unità di intervento delle forze armate sotto il controllo del ministero dell'Interno. L'annuncio, diffuso nella notte sull'emittente nazionale "Ortn", è stato letto dal colonnello Amadou Adbramane, sulla cui carriera militare non si conoscono dettagli. Grande assente nella dichiarazione e nella foto è invece il generale Abdourahmane Tchiani, capo della Guardia presidenziale e nominato ieri come uno degli elementi trainanti dell'azione di forza. È presente invece il suo numero due, il colonnello Ibroh Amadou Bacharou. Dietro il colonnello Adbramane c'è il generale delle forze di terra Mohamed Toumba, al quale si aggiungono il capo delle Forze speciali Moussa Salaou Barmou e il comandante in seconda della Guardia nazionale nigerina, colonnello Ahmed Sidian. Quest'ultimo fu vicino all'ex primo ministro Brigi Rafini e nel 2022 seguì da vicino le operazioni della Missione bilaterale di supporto in Niger (Misin), alla quale partecipano i militari italiani. Intervenuto alla conclusione del corso sulle Tecniche di intervento operativo (Tio) durato tre settimane nell'ottobre scorso nel Paese africano, Sidian aveva ringraziato sentitamente l'Italia e in particolare gli istruttori del Misin per il sostegno apportato al comparto difesa e sicurezza del Niger. (Res)