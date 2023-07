Sardegna: Carabinieri Nas, smascherato traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerso dalle attività investigative sinora svolte, la struttura aziendale coinvolta avrebbe adottato un artificio ingannevole, attribuendo ai rifiuti codici e.E.R fasulli, per poterli poi commercializzare come "ripuliti" sul mercato. Questa pratica fraudolenta avrebbe consentito all'organizzazione di ottenere profitti ingiusti, che si stimano ammontino a un minimo di 2 milioni di euro. Gli inquirenti hanno inoltre evidenziato l'esistenza di un'associazione a delinquere composta non solo dalle due persone coinvolte nelle misure cautelari, ma anche da altri sette soggetti presumibilmente legati alla struttura aziendale. Questa organizzazione criminale sembra dedicarsi ad attività organizzata di traffico di rifiuti speciali pericolosi, simulando un recupero diretto contatto con l'ambiente, e ad atti di ricettazione di rifiuti provenienti da altri illeciti, come la combustione illegale. In conseguenza delle prove raccolte, il Giudice per le Indagini Preliminari di Cagliari ha disposto il sequestro preventivo dell'intero complesso aziendale, compresi i beni societari, allo scopo di impedire ulteriori operazioni illegali e di garantire la massima tutela dell'ambiente e della salute pubblica. (Rsc)