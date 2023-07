Salario minimo: Paita (Iv), presenteremo emendamenti migliorativi, Azione segue Conte e Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo presentati alle elezioni politiche con una proposta di salario minimo che era condivisa anche da Azione. Poi Calenda ha deciso di sposare la linea Conte-Schlein, snaturando quella proposta. Cosa faremo ora? Presenteremo in Parlamento degli emendamenti per migliorarla, senza approcci ideologici che non appartengono ad Italia viva". Lo ha detto a Rainews24 la coordinatrice nazionale e senatrice di Italia viva, Raffaella Paita.(Rin)