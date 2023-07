Spagna: portavoce popolari Gamarra insiste su necessità di far guidare governo a Feijoo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, deve prendere le redini del governo in quanto a capo della lista più votata alle elezioni generali del 23 luglio scorso. Lo ha detto la segretaria generale del partito conservatore, Cuca Gamarra, in un'intervista ad "Antena 3", nella quale ha chiesto al presidente del governo ad interim e leader socialista, Pedro Sanchez, di non "ostacolare" l'investitura di Feijoo. Gamarra ha chiesto a Sanchez di "accettare la sconfitta" e ha assicurato che, per garantire la governabilità del Paese, Feijoo deve guidare l'esecutivo centrale perché il Pp "governa al Senato, in 12 regioni, nei grandi comuni e nella maggioranza dei consigli provinciali". Gamarra ha assicurato che nel Pp c'è "un'indiscutibile unità" intorno al presidente Feijoo, smentendo le voci di un possibile avvicendamento con la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Gamarra ritiene che il Psoe stia proponendo uno scenario di "stallo" che porterà a ripetere le elezioni o a formare un governo di con i sostenitori dell'indipendenza, Bildu "e un fuggitivo dalla giustizia", in riferimento al leader di Uniti per la Catalogna (JxCat), Carles Puigdemont.(Spm)