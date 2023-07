Niger: governo tedesco, grande preoccupazione per gli eventi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco segue con “grande preoccupazione” gli eventi in Niger e condanna il tentativo di “parte delle Forze armate di rovesciare l'ordinamento costituzionale”. È quanto comunica il ministero degli Esteri di Berlino. Il dicastero evidenzia che il presidente del Niger “democraticamente eletto”, Mohamed Bazoum, posto agli arresti dai golpisti, “deve essere rilasciato immediatamente”. Il ministero degli Esteri tedesco aggiunge di sostenere la mediazione dell'Unione africana (Ua) e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) in Niger e sottolinea che “la violenza non è un mezzo per l'affermazione di interessi politici o personali”. (Geb)