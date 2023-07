Imprese: Edf, utile netto a 5,8 milardi di euro nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023 il gruppo energetico francese Edf ha registrato un utile netto di 5,8 miliardi di euro. Lo ha reso noto l'azienda con un comunicato. Il risultato arriva dopo le significative perdite registrate lo scorso anno. I ricavi ammontano a 75,5 miliardi di euro, il 14,4 per cento in più rispetto ai primi sei mesi del 2022. Nel primo semestre di quest'anno la produzione di elettricità di Edf ammonta a 232,1 terawattora. Tra i 16 reattori nucleari più sensibili ai problemi di corrosione, 11 sono stati riparati, due sono sono in fase di riparazione e altri due saranno trattati entro la fine dell'anno, mentre uno durante la prossima visita decennale. (Frp)