Sicilia: Fd'I, chiediamo al Mef proroga scadenze al 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al ministero dell' Economia e delle Finanze una proroga al 31 agosto delle scadenze che sono state fissate per il 31 luglio 2023, a seguito degli eventi drammatici e calamitosi che hanno attanagliato la Sicilia in questi giorni. A causa, infatti, dei vasti incendi e delle interruzioni delle forniture di energia elettrica che hanno impedito lo svolgimento della normale attività lavorativa di parecchi studi professionali, chiediamo che Il 31 luglio sia i beneficiari della proroga imposte sul reddito sia i non beneficiari della proroga, possano pagare il saldo 2022 e primo acconto 2023 applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento". Lo affermano, in una nota, Manlio Messina, Luca Cannata, Carolina Varchi, Eliana Longi, Francesco Ciancitto, deputati siciliani di Fratelli d'Italia. "Per i lavoratori costretti ad interrompere la propria attività lavorativa a causa di eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, è stata attivata la Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente. Le domande vanno presentate all'Inps entro il 31 luglio - proseguono i parlamentari -. La Sicilia non verrà lasciata da sola. Da parte nostra e del governo nazionale c'è grande attenzione ed impegno per rispondere nell'immediato all'immane tragedia che ha colpito l'isola".(Com)