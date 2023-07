© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia fornisce un contributo importante per la sicurezza alimentare ed è “un responsabile contributore internazionale di prodotti agricoli”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in apertura del Summit Russia-Africa in corso a San Pietroburgo. “Chi parla di boicottaggio sul grano non dice la verità”, ha detto Putin, “ed è una prassi nei Paesi occidentali”. (Rum)