Grecia: ministero Difesa commemora aviatori morti in incidente Canadair all’isola Eubea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Si è tenuta stamane presso il ministero della Difesa della Grecia una cerimonia di commemorazione dei due aviatori morti martedì scorso durante un’operazione antincendio nell’isola Eubea. Lo riporta con una nota il dicastero ellenico. In segno di lutto, le forze armate hanno esposto la bandiera a mezz’asta. Le due vittime, Christos Moulas e Pericle Stefanidis, di 34 e 27 anni, erano a bordo di un Canadair che si è schiantato al suolo mentre scaricava l’acqua per spegnere un incendio boschivo. “Vorrei esprimere ancora una volta le condoglianze a nome del governo e di tutti i greci alle loro famiglie e colleghi. La Grecia è in lutto”, ha affermato il ministro della Difesa, Nikos Dendias. “La loro memoria rimarrà viva, insieme a quella di tutti gli aviatori che hanno perso la vita dimostrando il sacrificio per proteggere la patria, la vita, le proprietà dei greci e la natura”, ha aggiunto il ministro greco. (Gra)