Africa: Putin, continente può autosostenersi e garantire export alimentare

- L’Africa può autosostenersi ma anche garantire l’export di generi alimentari con uno sviluppo del loro settore agricolo: la Russia sosterrà questo processo. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in apertura del Summit Russia-Africa in corso a San Pietroburgo. “Abbiamo parlato di questo durante i colloqui bilaterali di ieri: i colleghi africani mi hanno detto che loro hanno la possibilità di produrre beni alimentari e la Russia può aiutare in questo campo, con tecnologie moderne”, ha detto Putin. (Rum)