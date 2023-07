Serbia: ambasciatore Bosnia ringrazia capo Bia per aver accolto studentesse sostenitrici di Mladic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Bosnia Erzegovina a Belgrado, Aleksandar Vranjes, ha ringraziato il capo dell'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia), Aleksandar Vulin, del "sostegno" dato alle due studentesse della Facoltà di criminologia e sicurezza di Sarajevo a cui, a causa della "glorificazione" nei social media dell'ex generale serbo Ratko Mladic nel giorno dell'anniversario del genocidio di Srebrenica dell'11 luglio, è stato impedito di continuare gli studi in Bosnia Erzegovina. "Sono grato al direttore Vulin per aver fornito a Valentina Vujicic e Sladjana Todic delle borse di studio e l'opportunità di continuare la loro formazione presso l'Accademia per la sicurezza nazionale di Belgrado, dimostrando così che la Serbia sostiene tutti i serbi ovunque vivano e qualunque ingiustizia subiscano", ha affermato lo stesso Vranjes, secondo quanto riporta l'emittente "N1". (segue) (Seb)