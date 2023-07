Mobilità: Boccalini (Taxiblu), tra maltempo e blackout settimana nera ma segnali positivi da turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo inizio di settimana per la città di Milano "è iniziato in maniera piuttosto traumatica a seguito del terribile nubifragio che ha portato danni ovunque e causato criticità anche lungo anche molte arterie stradali e di trasporto importanti", commenta in una nota Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu. "Anche se sottolineo il grande lavoro di tanti cittadini, volontari, operatori, Forze Dell’ Ordine, Pompieri ed Esercito che stanno facendo un lavoro immenso per far ripartire e restituire una situazione di normalità alla città", continua. "Non bastassero i disagi causati dal maltempo, per noi di Taxiblu nello specifico si è aggiunto dal pomeriggio di martedì scorso anche un blackout di 9 ore che ha sostanzialmente scollegato e privato dei servizi tecnologici di rete oltre 1800 operatori Taxi", spiega Boccalini, sottolineando la conseguente impossibilità di effettuare corse fino alle due di notte di mercoledì, elemento che "credo ci porterà a cambiare il nostro attuale gestore per il grave disservizio". "Detto questo -chiosa Boccalini- rimane comunque il positivo dato del turismo che mai come quest’anno a Milano sembra aver trovato rinnovato vigore con numeri che probabilmente a fine stagione ci diranno essere la migliore in termini di presenze". (Com)