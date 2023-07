Russia-Africa: Putin, Mosca vuole cooperare nel settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia vuole cooperare con l’Africa nel settore energetico. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in apertura del Summit Russia-Africa in corso a San Pietroburgo. “Lo facciamo in Egitto”, ha ricordato Putin, spiegando che la Russia “ha creato un quarto delle potenzialità a livello di energia idroelettrica dell’Africa”. “Bisogna garantire all’Africa l’accesso a fonti a buon mercato”, ha aggiunto il presidente russo. “Stiamo parlando di progetti da 3,7 gigawatt con 16 Paesi africani”, ha aggiunto Putin. (Rum)