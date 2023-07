Decreto Alluvioni: Rapani (Fd'I), serve unico ente con competenze su prevenzione idrogeologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel passato sono stati compiuti vari interventi di assetto geologico, tuttavia si è trattato di operazioni a tavolino che prevedevano soltanto vincoli. Ma non è così che si risolvono i problemi idrogeologici". Lo ha dichiarato in Aula, durante la discussione sul decreto Alluvioni, il senatore di Fratelli d'Italia Ernesto Rapani. "Perché esonda un corso d'acqua? Perché gli argini sono in condizioni precarie, a causa dei sottoboschi sporchi. Dunque - ha osservato il parlamentare di FdI - serve un piano per la pulizia, tuttavia c'è un conflitto tra troppi organi che hanno competenze su controllo, proprietà e manutenzioni dei torrenti, pertanto occorre centralizzare tali competenze. Ecco allora che nel grande Piano di prevenzione idrogeologico annunciato ieri dal presidente Meloni - ha concluso Rapani - si prevede di individuare, finalmente, un ente unico che abbia tutte le competenze necessarie". (Rin)