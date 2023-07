Sardegna: Soprintendenza Pnrr, no a progetto Carbonia per impianto fotovoltaico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la Soprintendenza ha sottolineato che la valutazione dell'impatto cumulativo del nuovo impianto fotovoltaico, unitamente ad altri simili progetti, ha evidenziato ulteriori elementi sfavorevoli alla sostenibilità paesaggistica del territorio circostante, un'area di notevole importanza storica e naturalistica estremamente delicata. Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti archeologici, dato che l'area interessata dal progetto è stata identificata come un luogo di frequentazione antropica antica e, quindi, caratterizzata da un elevato rischio di rinvenimenti archeologici. Già nella vicinanza dell'impianto, si trovano il Villaggio e Nuraghe Atzori, un sito di notevole valore storico e culturale, distante solo circa 300 metri dall'area oggetto della proposta. Questa serie di pareri e osservazioni ha portato alla definizione del parere tecnico-istruttorio negativo da parte della Soprintendenza, mettendo in discussione la fattibilità del progetto "Carbonia". Tale vicenda è stata seguita attentamente anche dal Comitato Nuraxino a difesa del territorio, il quale si è costituito a Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa, con l'obiettivo di monitorare progetti di questo genere e opporsi alla realizzazione di una sottostazione elettrica prevista a pochi passi dal centro abitato per la distribuzione dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile. Giancarlo Ballisai, componente del Comitato, ha dichiarato che le motivazioni del parere negativo della Soprintendenza sono comuni a tutta l'area compresa tra Flumentepido, Portoscuso e Gonnesa. Il comitato nutre la speranza che la medesima valutazione sia estesa ad altri progetti che interessano la stessa porzione di territorio, con caratteristiche simili. La tutela dell'identità e del paesaggio del territorio è considerata fondamentale e non deve essere messa in discussione. (Rsc)