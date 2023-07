Imprese: Palmira investe nella società spagnola AltamarCAM Partners, acquisito 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Permira annuncia l'investimento nella società spagnola AltamarCAM Partners, realizzato attraverso il fondo Permira Growth Opportunities II. Permira acquisisce di una quota pari al 40 per cento per supportare i progetti di M&A e sviluppo internazionale della Società spagnola, che opera nell'offerta di soluzioni d'investimento in private markets, con oltre 500 clienti istituzionali e 1300 investitori retail. Permira ha investito oltre 11,5 miliardi di euro in più di 40 società a livello globale, tra cui Alter Domus, Evelyn Partners, Kroll, Clearwater Analytics e Tricor. In Spagna è presente dal 2004 dove i suoi investimenti attuali includono eDreams Odigeo, Neuraxpharm e Universidad Europea (Com)