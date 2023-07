Salario minimo: Mari (Avs), spingerà in alto tutti i redditi, per questo la destra lo teme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra proposta di un salario minimo per legge spingerebbe in alto i redditi di tutti, come avviene in tutta Europa, in particolare migliorerebbe le condizioni di almeno il 20 per cento dei lavoratori: perché ben quattro milioni di persone percepiscono meno di 9 euro l’ora. Inoltre, aiuterebbe le situazioni più fragili in cui non c’è la contrattazione. Ma la destra, e i ceti sociali che rappresenta, teme la giustizia sociale, teme la crescita di tutti i salari. Per questo noi vogliamo un salario minimo per legge, mentre la destra, con la sua proposta, vuole fissare per legge il lavoro povero". Lo ha detto il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra in commissione Lavoro alla Camera, Franco Mari, durante la discussione generale in Aula Camera sulla proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo garantito. (Rin)