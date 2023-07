Usa: apprensione tra i repubblicani per lo stato di salute di McConnell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano statunitense è in apprensione da ieri, dopo l'apparente malore subito dal leader del partito al Senato, Mitch McConnell. Il senatore 81enne si è bloccato a metà frase per diversi secondi durante il suo intervento di apertura ad una conferenza stampa, destando sorpresa e preoccupazione tra i colleghi di partito e i giornalisti presenti. McConnell si è poi ripreso, sostenendo di star bene. In serata il senatore ha anche riferito di aver ricevuto una chiamata dal presidente Joe Biden, e ha scherzato paragonando l'incidente a una recente caduta del presidente su un palco, durante un evento pubblico. L'incidente di ieri ha riacceso immediatamente il dibattito politico in merito ai requisiti anagrafici e cognitivi per l'assunzione di alte cariche istituzionali: una questione già di attualità negli Usa a causa dell'età avanzata del presidente e delle sue frequenti gaffe pubbliche, ma anche in relazione ad altri casi di alto profilo, come quello della senatrice democratica 90enne Dianne Feinstein, prossima a ritirarsi a vita privata, e del suo collega John Fetterman, eletto al Senato alla fine dello scorso anno nonostante un ictus che ne ha compromesso in parte la capacità di esprimersi. (segue) (Was)