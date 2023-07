Usa: apprensione tra i repubblicani per lo stato di salute di McConnell (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore diversi senatori repubblicani hanno espresso sostegno a McConnell: il senatore del Texas John Cornyn, ad esempio, ha detto di essere pronto a "sostenere il senatore McConnell sinché vorrà continuare ad essere il nostro leader". Simili attestati di solidarietà e stima sono arrivati da altri senatori, come Ted Cruz. Non sono mancate però richieste di dimissioni, soprattutto da esponenti della galassia conservatrice vicini all'ex presidente Donald Trump: tra quest'ultimo e McConnell, infatti, c'è grande ostilità, e il leader dei Repubblicani al Senato è in prima fila tra quanti all'interno del partito sperano che l'ex presidente non riesca a ricandidarsi alle elezioni presidenziali 2024. Riferendosi a una serie di incidenti che hanno visto protagonista McConnell negli ultimi mesi e anni - inclusa una rovinosa caduta in un albergo lo scorso marzo, che gli ha procurato una commozione cerebrale - il noto attivista politico Charlie Kirk ha parlato di "politici resi inamovibili da strutture di partito corrotte, troppo vecchi e deboli per poter amministrare il Paese". Il co-fondatore del settimanale conservatore "The Federalist", Sean Davis, ha definito il leader dei senatori repubblicani l'esempio di una "classe dirigente imbarazzante". (segue) (Was)