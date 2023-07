Usa: apprensione tra i repubblicani per lo stato di salute di McConnell (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apparente malore di McConnell si è verificato ieri pomeriggio, quando il senatore si è bloccato a metà frase durante il suo intervento di apertura ad una conferenza stampa. Dopo essere uscito per incontrare i giornalisti, il senatore del Kentucky stava affermato che la camera alta del Congresso sta lavorando per completare il lavoro sul bilancio annuale per la difesa, elogiando la “collaborazione soddisfacente a livello bipartisan”. McConnell si è però bloccato nel mezzo della frase, fissando lo sguardo davanti a sé senza continuare il discorso. La strana pausa, durata circa 20 secondi, ha portato alcuni dei suoi colleghi ad avvicinarsi, per sincerarsi delle sue condizioni. “Tutto bene, Mitch?”, ha chiesto la senatrice Joni Ernst, posando una mano sul braccio di McConnell. Anche il presidente della Conferenza dei repubblicani al Senato, John Barrasso, si è avvicinato al collega. “Tutto bene, Mitch? Hai qualcosa da aggiungere?”, ha chiesto. “Torniamo nel tuo ufficio”, ha aggiunto poi il senatore del Wyoming, un medico. Il leader dei repubblicani lo ha seguito, in apparente stato confusionale. Una volta ripresosi, il senatore ha ripreso la conferenza stampa, affermando di star bene. (Was)