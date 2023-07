Maltempo: Sala, spero entro fine Agosto situazione a Milano si normalizzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più che fare bilanci stiamo cercando di intervenire su due piani. Quello che deve essere l'immediato, è la riabilitazione delle strade e per i percorsi di trattato pubblico e quello che deve essere invece la zona più di medio periodo che riguarda l'agosto". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in seguito al maltempo che ha colpito negli ultimi giorni Milano, a margine della commemorazione della strage di via Palestro. "Noi oggi abbiamo i parchi chiusi e dovremmo cercare di liberarli il prima possibile - ha continuato Sala - più che contare i danni, adesso stiamo lavorando su quello. In questi giorni preferisco che tutte le forze in campo, i vigili del fuoco, l'esercito, la polizia, ma anche Atm e Amsa, lavorino. Martedì mattina li convoco perché voglio avere sul tavolo un piano che ci porterà a una situazione, spero normalizzata, entro fine agosto, per quanto possibile". Sala ha evidenziato come "in questi giorni e anche durante il weekend sono tutti a lavoro" e ha chiesto ai cittadini "di comprendere che non è semplice e che si possa in un attimo ripristinare". "È stato un evento tragico, se fosse successo di giorno e non di notte sarebbe stato peggio è già qualcosa di positivo", ha concluso Sala. (Rem)