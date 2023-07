Russia-Africa: Putin, aumentiamo significativamente gli scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e i Paesi africani possono aumentare significativamente gli scambi commerciali in futuro. Ad affermarlo è stato il presidente russo, Vladimir Putin. "Noto che alla fine dello scorso anno il fatturato russo-africano ha raggiunto 18 miliardi di dollari. (...) Sono sicuro che siamo tutti in grado di aumentare ampiamente i flussi commerciali nel prossimo futuro", ha detto il presidente alla sessione plenaria Summit Russia-Africa in corso a San Pietroburgo. Secondo Putin, nella prima metà del 2023, il commercio con i Paesi africani "è aumentato di oltre un terzo". "Oltre il 50 per cento delle spedizioni russe in Africa sono macchinari e attrezzature, prodotti chimici e alimentari", ha sottolineato Putin. (Rum)