Piemonte: Cirio, inserimento Musei Reali Torino in prima fascia è risultato importante

- L'inserimento dei Musei Reali di Torino tra quelli di prima fascia è un risultato importante per cui ringrazio il governo e in particolare il ministro Sangiuliano. Lo ha affermato in una nota stampa il presidente del Piemonte Alberto Cirio. "Il confronto su questo tema era iniziato in occasione della visita del ministro Sangiuliano a Torino per l'apertura del salone del libro, quando il responsabile del dicastero della cultura aveva avuto la possibilità di visitare con i suoi occhi i nostri musei e apprezzarne il valore. Il fatto che in poche settimane quell'impegno sia diventato un atto concreto dimostra l'attenzione che questo governo ha per il Piemonte e per Torino che con questo riconoscimento si conferma meta culturale e turistica e di primo livello e potrà continuare a crescere con l'obiettivo di portare sempre più persone a visitare le bellezze architettoniche, culturali e paesaggistiche del nostro territorio", ha concluso. (Rpi)