Mafia: Sala, via Palestro anniversario da ricordare, giusto reclamare maggiore chiarezza

- Un "anniversario da ricordare". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione per la strage di Via Palestro a Milano. "C'è sempre da imparare - ha commentato Sala - nonostante io credo che sulla lotta contro la mafia Milano sta facendo molto. Il sistema di gestione va rafforzato, il protocollo con la Giardia di Finanza che abbiamo siglato permette di evidenziare da parte dell'amminisrazione tutti i casi sospetti". "Importante la giornata di oggi e il messaggio del Presidente Mattarella, bisogna guardare avanti", ha aggiunto il sindaco di Milano. "L'arresto di Messina Denaro, l'uomo che ha deciso la data in cui doveva avvenire questo attentato, è un passo grande. Ma la chiarezza generale non c'è stata, su Piazza Fontana, come su Piazza della Loggia. Capisco l'opinione pubblica che reclama ancora maggiore chiarezza", ha concluso Sala. (Rem)