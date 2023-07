Maltempo: Sala, sottovalutazione su cambiamento climatico anche dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È evidente che "c'è una sottovalutazione dei cambiamenti climatici da parte del governo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione della strage mafiosa di via Palestro. "Dalla parte di quelli che sostengono la necessità di intervenire il mio invito a tutti è di non essere ideologici, ma essere pratici - ha spiegato Sala - ma ovviamente ho ancora nelle orecchie le parole che ho sentito all'ultima assemblea di Assolombarda sia dagli imprenditori che dai rappresentanti del governo e se le riporto ad oggi dico che probabilmente c'è un ottimismo rispetto alla situazione che non è giustificato". "Il problema c'è ed è inutile negarlo" ha aggiunto il sindaco di Milano, chiarendo "noi stiamo facendo cose in senso pragmatico, non sto chiedendo ai milanesi sacrifici che non possono sostenere, non sto facendo una guerra alle macchine. Sto cercando di cambiare le cose, ho ancora 3 anni e mezzo davanti e credo di poter fare ancora molto" ha concluso Sala. (Rem)