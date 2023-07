Grecia: morte due persone nella regione della Magnesia a causa incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Due persone hanno persone la vita nella regione della Magnesia a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano in Grecia. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”. Le vittime sono una donna di 70 anni e un uomo di 45 anni. L’anziana è stata trovata carbonizzata nella zona costiera della regione all’interno della roulotte in cui viveva. Il 45enne, un pastore, è morto mentre portava a pascolare il suo gregge di pecore in montagna. Gli incendi boschivi nella regione della Magnesia sono infuriati durante tutta la notte, avvicinandosi vicino ad alcuni insediamenti. Secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco, “al momento non esiste più un fronte attivo e sono rimasti solo piccoli focolai sparsi”. (Gra)