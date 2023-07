Salario minimo: Lupi, strumento deve essere la contrattazione collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Smettiamola di considerare la discussione sul salario minimo come una bandiera da sventolare per conquistare qualche voto da parte dell'opposizione. Tutti noi vogliamo aumentare i salari per tutti i lavoratori, ma lo strumento deve essere quello della contrattazione collettiva, cioè di una grande alleanza tra lavoratori ed imprese". Lo ha detto il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)