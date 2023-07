Maltempo: Musumeci, abbandonare pregiudizi e lavorare insieme, stop recriminazioni su quanto non fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Martedì faremo un’analisi di ciò che è avvenuto e degli interventi coordinati dal governo", ma anche delle "proposte che abbiamo il dovere di avanzare per fare fronte ad una condizione che diventa sempre più insostenibile". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, intervenendo in Aula al al Senato per porre, a noma del governo, la questione di fiducia sul decreto Alluvioni. La prossima settimana infatti il ministro terrà un’informativa urgente sugli eventi calamitosi che hanno interessato il nostro Paese dal 19 luglio. Occorre avere "tutti il coraggio di mettere da parte i pregiudizi" e sedersi "attorno ad un tavolo per vedere cosa realmente si può fare", piuttosto che recriminare "su ciò che poteva essere fatto e non è stato fatto", ha spiegato. (Rin)