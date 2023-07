Incendi: Musumeci, analizzare cosa governi siciliani di ultimi 10 hanno o meno saputo fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Martedì parleremo anche della drammatica realtà della situazione siciliana e di quello che negli ultimi 10 anni i governi siciliani hanno saputo e non saputo fare". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, intervenendo in Aula al Senato per porre, a nome del governo, la questione di fiducia sul decreto Alluvioni. La prossima settimana infatti il ministro terrà un’informativa urgente sugli eventi calamitosi che hanno interessato il nostro Paese dal 19 luglio. (Rin)