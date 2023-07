Maltempo: Sala, per raccolta fondi non guarderei solo Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se una raccolta fondi "deve essere fatta" non dovrebbe essere rivolta solo a Milano, "c'è la Lombardia, la Sicilia, credo sia un tema molto più aperto in Italia". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione della strage di via Palestro, in merito al maltempo che si è abbattuto sulla città di Milano nei giorni scorsi. "Chiaro che tutti aspetteranno risposte dal governo - ha commentato Sala - mentre qualcuno fa polemiche in questo momento io intendo lavorare come sto facendo, evitando di rispondere a qualche critica strumentale". "Sono favorevole allo stato di emergenza, ho scritto già al presidente Fontana che Milano lo richiede, poi le forme di come metterlo in atto lo lascio volentieri allo Stato", ha concluso Sala.